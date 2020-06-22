Almanya Stuttgart'ta sokaklar savaş alanına döndü

Polisin uyuşturucu kontrolü yapmak istemesiyle başlayan ve tansiyonun yükseldiği olaylarda, dükkanlar yağmalandı. 19 polis memuru yaralanırken, 24 kişi de gözaltına alındı.

Almanya’nın Stuttgart kentinde yaşanan şiddet ve yağma olaylarında 19 polis memuru yaralandı.

YAKLAŞIK 500 KİŞİLİK GRUP, POLİSLE ÇATIŞTI

Baden Württemberg eyalet polis teşkilatından yapılan açıklamada, kent merkezinde, gece yarısından sonra polisin uyuşturucu kontrolü yapmak istemesi üzerine tansiyonun yükseldiği ve bir kısmı maskeli yaklaşık 500 kişilik bir grubun, şehrin ünlü Saray Meydanı'na yönelerek, burada polise saldırmaya başladığı bildirildi.

CAMLAR KIRILDI, MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Polis ayrıca, saldırganların daha sonra birçok mağaza ve dükkanın vitrin camlarını kırdığını ve bu dükkanlardan bazılarında yağma olayları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Polis memurlarına şişe ve taşlarla, polis araçlarına da kaldırım taşlarıyla saldırıların olduğu olayların ardından 24 kişi yakalanarak, geçici olarak gözaltına alındı.

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OLAYLAR BÜYÜDÜ, ÇEVRE BÖLGELERDEN TAKVİYE EKİPLER GELDİ

Polis, olayların yer yer çığrından çıktığını ve kontrolü sağlamak için kent çevresinden, 200'den fazla memurun ilave olarak Stuttgart merkezine takviye edildiğini duyurdu.

Yaşanan şiddetin sabaha karşı 03.00 sularında yatıştığı belirtilirken, polisin olaylardan sonra daha saatlerce tedbir amacıyla bölgede kaldığı bildirildi. Polis sözcüsü ayrıca, bu yoğunlukta olmasa da geçen hafta sonunda da aynı yerde tansiyonun yükseldiğini ifade etti.

Olayların arka planı ya da olası kışkırtıcıları hakkında ise polis tarafından bilgi verilmedi.