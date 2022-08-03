Almanya: 'Tek Çin' politikası izliyoruz

Berlin yönetimi, "Alman hükümetinin, ABD gibi net şekilde 'tek Çin' politikası izlediği açıktır" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki isimlerin, Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ı ziyaret etmesi Asya'da suları yeniden ısındırdı.

Çin'in tehditlerine rağmen Tayvan'a giden Pelosi, Pekin yönetiminin ziyarete engel olamayacağını dile getirdi.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, hükümetin ABD gibi açık şekilde "tek Çin politikası” izlediğini söyledi.

"ABD gibi net şekilde 'tek Çin' politikası izliyoruz"

Büchner ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bir soru üzerine, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ve Almanya'nın Çin politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alman hükümetinin üçüncü ülke temsilcilerinin ziyaretlerini değerlendirmediğini belirten Büchner, "Alman hükümetinin, ABD gibi net şekilde 'tek Çin' politikası izlediği açıktır. Bu konuda bir şey değişmedi." ifadesini kullandı.

"Tayvan, Almanya için değer ve ekonomik ortak"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger de, ülkesinin uzun süreden beri "tek Çin" politikası izlediğini ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni Çin'deki tek egemen devlet olarak tanıdıklarını söyledi.

Burger, aynı zamanda Almanya'nın tek Çin politikası kapsamında Tayvan ile özellikle ekonomi, kültür, eğitim, bilim ve araştırma alanlarında yakın ilişkiler içinde olduğunu aktararak, "Yüksek insan hakları standartlarına sahip sağlam bir demokrasi olarak Tayvan, Almanya için değer ve ekonomik ortaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortaklarla çaba gösteriyoruz"

AA'nın haberine göre, Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirmenin, ancak barışçıl şekilde ve tüm taraflar arasındaki anlaşmayla yapılabileceğini vurgulayan Burger, "Bu tür ziyaretler, askeri tehditler veya ekonomik zorlama araçları olarak kullanılmamalıdır.

Tayvan Boğazı'ndaki gerilimi düşürmeye katkıda bulunmak için uluslararası ortaklarla çaba gösteriyoruz." şeklinde konuştu.