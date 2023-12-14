Almanya, Türkiye'den imam almayacak Berlin yönetimi ile DİTİB arasında din görevlilerinin atanması konusunda anlaşma sağlandı. Almanya'da yılda 100 görevlinin yetiştirilmesine karar verildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin istihdam ettiği din görevlilerinin Almanya'da görevlendirilmesi uygulamasına son verilecek.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile el sıkıştı.

Türkiye'den imam kabul etmeyecekler

Anlaşma kapsamında, Türkiye tarafından istihdam edilen söz konusu görevlilerin gönderilmesine kademeli olarak son verilecek.

Ortak bir eğitim programıyla Almanya'da her yıl 100 din görevlisi yetiştirilecek. İstihdam edilen din görevlisi kadar Türkiye'den gönderilen din görevlisi sayısı azaltılacak.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, uzun müzakerelerin ardından bu kararın alındığını belirtti.

"Bizim dilimizi konuşan vaizlere ihtiyacımız var"

Faeser, "Bu, Almanya'daki Müslüman toplumların entegrasyonu ve katılımı açısından önemli bir dönüm noktasıdır." dedi ve ekledi:

Bizim dilimizi konuşan, ülkemizi tanıyan ve değerlerimizi savunan vaizlere ihtiyacımız var.



İmamların dinler arası diyaloğa katılmalarını ve toplumumuzdaki inanç sorunlarını tartışmalarını istiyoruz.

Eğitim alacaklar: Denetim DİTİB'de olacak

Almanya'da yetiştirilecek din görevlileri, DİTİB'in Dahlem'deki mevcut eğitim programının bir parçası olarak, ek bir program aracılığıyla eğitim alacak.

Geçiş sürecinde atanan din görevlilerinin teknik denetimi, 2024'te DİTİB'e devredilecek.

Alman bakanlığın açıklamasında, DİTİB'in Alman yasalarına göre kayıtlı bir dernek olduğu ifade edildi.