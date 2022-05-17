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    Almanya: Türkiye'nin argümanları ciddiye alınmalı

    Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerinin ve argümanlarının ciddiye alınmasının önemli olduğunu söyledi.
    • 17.05.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 14:55
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    Almanya: Türkiye'nin argümanları ciddiye alınmalı

    Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Lambrecht, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olma çabalarına sevindiğini belirterek bunun hem bu iki ülke hem de NATO için iyi olacağını ifade etti.

    "Türkiye'nin endişeleri ve argümanları ciddiye alınmalı"

    İki ülkenin NATO'ya zenginlik katacağını söyleyen Lambrecht, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesiyle ilgili tüm kararlar oy birliğiyle alınmalıdır. Bu nedenle Türkiye ile de çok yoğun bir şekilde görüşmemiz ve sunulan endişelerin veya argümanların da ciddiye alınması önemli ama sonuçta böylesine güçlü iki AB ülkesinin, Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya katılması NATO için bir zenginliktir. Türkiye'nin de buna ikna olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    "NATO'nun yararına olacak"

    AA'ya göre Lambrecht, Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya girmesiyle bu iki ülkenin güvenliğinin güçleneceğini belirterek bu argümanın, ön planda olması gerektiğini savundu.

    Almanya'nın, iki ülkenin NATO'ya katılımını desteklediğini vurgulayan Lambrecht, "Bizim iyi argümanlarımız var. Bu sadece Finlandiya ve İsveç için değil, NATO'nun da yararına olacak." ifadelerini kullandı.

    Almanya: Türkiye nin argümanları ciddiye alınmalı #1


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