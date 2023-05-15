Almanya: Türkler, demokratik standartlara değer veriyor Berlin yönetimi, sandığa yoğun ilgiye değinirken "Seçime katılım oranı çok yüksek" dedi.

AA

14 Mayıs seçim sonuçlarıyla ilgili Almanya'da değerlendirme yapıldı.

Açıklama, Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Sözcüsü Andrea Sasse, seçime katılım oranına işaret etti.

"Türk vatandaşları demokratik standartlara çok değer veriyor"

Sasse, "Seçime katılım oranının çok yüksek olması, özellikle Türk vatandaşlarının bu demokratik standartlara çok değer verdiğini ve bunu kullandığını göstermiştir." dedi.

Türkiye’deki seçimleri AGİT’in gözlemcilerinin de takip ettiğini anımsatan Sasse, seçime ilişkin gözlemleri değerlendirmek için gözlemcilerin raporlarının bekleneceğini kaydetti.

"Demokrasilerde standart süreçtir"

Berlin'de yapılan ortak açıklamada Hükümet Sözcüsü Hebestreit ise demokratik süreçlerin işlemesine kimsenin karşı olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Hebestreit, "Şu anda önemli uluslararası kararlarda herhangi bir etki ya da gecikme görmüyoruz. Bu demokrasilerde standart süreçtir ve bunu da iyi buluyoruz." dedi.

"Olması gereken budur"

Demokratik seçimleri memnuniyet verici bulduklarını belirten Hebestreit, şu ifadeleri kullandı:

Olması gereken budur. Seçim kampanyasının da adil çerçevede geçmesi her zaman ifade ettiğimiz bir dileğimizdir.

"Türkiye'deki seçimler hakkında bilgi aldık"

Başbakan Olaf Scholz'ün dış politika danışmanı Jens Plötner'den Türkiye'deki seçimler hakkında bilgi aldığını kaydeden Hebestreit, şöyle konuştu:

Türkiye'de konsolosluk temsilciliğimiz var. Elbette tüm açık kaynakları da değerlendirerek bilgilendirme yapıldı.