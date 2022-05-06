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    Almanya, Ukrayna'ya 7 obüs gönderecek

    Savunma Bakanı Lambrecht, Ukrayna güçlerine destek konusunda açıklama yaptı.
    • 06.05.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 11:43
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    Almanya, Ukrayna'ya 7 obüs gönderecek

    Almanya'dan Ukrayna için askeri destek hamlesi geldi.

    Daha önce Kiev'e destek konusunda "ayak sürüdüğü" iddia edilen Berlin yönetimi, askeri araç sevkiyatı yapacak.

    Obüsler Ukrayna'ya teslim edilecek

    Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Hollanda hükümetinin taahhüt ettiği beş topçu sistemine ek olarak Ukrayna'ya 7 obüs teslim edeceklerini duyurdu.

    Ağır silah açıklaması

    Bakan Lambrecht ve General General Eberhard Zorn, Slovakya'da gazetecilere verdiği demeçte, ağır silahların önümüzdeki haftalarda bakımdan çıkar çıkmaz teslim edileceğini söyledi.

    Reuters'ın haberine göre; Berlin ayrıca, obüsler için ilk mühimmat paketini de Ukrayna'ya aktaracak.

    Almanya, Ukrayna ya 7 obüs gönderecek #1


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