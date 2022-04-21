Almanya, Ukrayna'ya ağır silah göndermeye sıcak bakıyor

Dışişleri Bakanı Baerbock, ağır silahlar konusunda tabuları olmadığını söyledi. Baerbock, "1 milyar euro sağlıyoruz" dedi.

Son günlerde Almanya'nın, Ukrayna'ya tedarik edeceği silahların sayısını azalttığı şeklindeki haberler gündeme gelmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın kullanabilmesi için eskiyen Marder zırhlı piyade savaş araçları stoğu için ne gibi ek bakım ve mühimmat gerekeceğini araştırdıklarını söyledi.

"Bizim için tabu yok"

Baltık ülkeleri gezisinin ikinci gününde Estonyalı mevkidaşı Eva-Maria Liimets ile ortak basın toplantısı düzenleyen Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'ya silah teslimatı konusunda "ayak sürüdüğüne" ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Baerbock, "Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu zırhlı araçlar ve diğer silahlar konusunda bizim için tabu yok." dedi.

Analistler: Ukrayna'nın ağır silahlara ihtiyacı var

Bild gazetesi, Başbakan Olaf Scholz'u tank teslimatlarını engellemekle suçlamıştı. Reuters'ın haberine göre; birçok analist, Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rus askeri varlığını geri püskürtmek için "acilen" ağır silahlara ihtiyacı olduğunu söylüyor.

"1 milyar euro sağlıyoruz"

Ukrayna'nın hafif silahları ve taktikleri Rusya'nın ilerlemesini yavaşlatmakta bir miktar başarılı olsa da, bu saldırıyı durdurmak ve tersine çevirmek için tanklar ve obüsler gibi ağır silahlara ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Baerbock, "1 milyar euro sağlıyoruz çünkü sadece önümüzdeki günleri ve ayları değil, aynı zamanda Ukrayna'nın savunmada ihtiyaç duyduğu sistemler için gelecek yılları da düşünmeliyiz." ifadesini kullandı.