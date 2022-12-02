Almanya, Ukrayna'ya ilave 7 tank gönderecek

Berlin yönetiminin, Gepard tipi tankları gelecek yıl Kiev'e teslim edeceği belirtildi.

Rusya ile savaşan Ukrayna'ya, Batı'dan askeri destek devam ediyor.

Almanya, halihazırda Rus ordusuna karşı savaşmak için kullanılan 30 hava savunma tankına ek olarak Ukrayna'ya 7 Gepard tankı teslim etmeye hazırlanıyor.

Tanklarla ilgili beklenen teslim tarihi

Spiegel dergisine göre, tankların 2023'ün ilkbaharında Ukrayna'ya varması bekleniyor. Berlin yönetimi ise tankları ne zaman teslim etmeyi planladığını açıklamadı.

Söz konusu askeri araçlar, şu anda Münih merkezli silah üreticisi Krauss-Maffei Wegmann (KMW) tarafından onarılıyor.

Almanya'dan daha fazla mühimmat sevkiyatı hazırlığı

Öte yandan Alman hükümetinin, ilave tanklarla birlikte Gepard'lara daha fazla mühimmat göndermeyi hedeflediği belirtiliyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana ilk kez, geçtiğimiz ekim ayında Kiev'e gitmişti.