- Haberler
- Dünya Haberleri
- Almanya, Ukrayna'ya ilave 7 tank gönderecek
Almanya, Ukrayna'ya ilave 7 tank gönderecek
- Haber Merkezi
- 02.12.2022 - 12:24
- Güncelleme : 02.12.2022 - 12:29
Rusya ile savaşan Ukrayna'ya, Batı'dan askeri destek devam ediyor.
Almanya, halihazırda Rus ordusuna karşı savaşmak için kullanılan 30 hava savunma tankına ek olarak Ukrayna'ya 7 Gepard tankı teslim etmeye hazırlanıyor.
Tanklarla ilgili beklenen teslim tarihi
Spiegel dergisine göre, tankların 2023'ün ilkbaharında Ukrayna'ya varması bekleniyor. Berlin yönetimi ise tankları ne zaman teslim etmeyi planladığını açıklamadı.
Söz konusu askeri araçlar, şu anda Münih merkezli silah üreticisi Krauss-Maffei Wegmann (KMW) tarafından onarılıyor.
Almanya'dan daha fazla mühimmat sevkiyatı hazırlığı
Öte yandan Alman hükümetinin, ilave tanklarla birlikte Gepard'lara daha fazla mühimmat göndermeyi hedeflediği belirtiliyor.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana ilk kez, geçtiğimiz ekim ayında Kiev'e gitmişti.