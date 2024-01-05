Almanya, Ukrayna'ya ilk kez Skynex hava savunma sistemi sağladı Berlin yönetimi, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için sevkiyatlar gerçekleştirdi. Zelensky, yardımları için Almanya'ya teşekkür etti.

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Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımlarına bir yenisini ekledi.

Ukrayna'ya mühimmatlı Skynex hava savunma sistemi, Iris-T SLM hava savunma sistemi için yeni füzeler ve iki TRML-4D hava gözetleme radarı tedarik edildi.

Böylece Skynex hava savunma sistemi, ilk kez Kiev yönetimine teslim edilmiş oldu.

Kiev'e yeni askeri teslimatlar yapıldı

Mühimmat ve yedek parçalara ilave olarak 10 adet Marder zırhlı personel taşıyıcı, 2 adet Wisent mayın temizleme tankı ve yedek parçalarla birlikte 1 adet Biber köprü döşeme tankı da teslim edildi.

Kışlık giysiler, topçu ve hafif silah mühimmatı gibi daha ekipmanlar da tedarik edilenler arasında yer aldı.

Almanya'ya teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Berlin yönetimine teşekkür etti:

Yeni askeri yardım paketi için Almanya'ya ve Başbakan Olaf Scholz'a teşekkür ediyorum. (Teslimat) zamanında yapıldı ve önceliklerimize, özellikle de hava savunmasına odaklandı.



Gelişmiş Skynex sistemi ve ilave IRIS-T SLM füzeleri, gökyüzü kalkanımızı güçlendirecek daha fazla hayat kurtaracak. Almanya'ya bu alanda liderliğini bir kez daha gösterdiği için minnettarım.

"Almanya, hayatların kurtarılmasına yardımcı oluyor"

Zelensky, Almanya'nın yardımlarının, "hayatların kurtarılmasına, Ukrayna'da ve tüm Avrupa'da normal ve adil bir barışın daha erken tesis edilmesine yardımcı olduğunu" kaydetti.

Spiegel'in aktardığına göre, teslimatlar, Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.