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    Almanya, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapacak

    Lambrecht, "Ukraynalıların cesur mücadelelerinde açıkça yanlarında duruyoruz" dedi.
    • 15.09.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 17:27
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    Almanya, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapacak

    Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Kiev yönetimine yeni askeri destekte bulunacaklarını söyledi.

    Lambrecht, Berlin'de silahlı kuvvetler konferansı öncesi açıklama yaptı.

    Açıklamasında Lambrecht, Ukrayna'ya iki Mars-2 tipi çoklu roketatar ve 50 Dingo zırhlı araç daha teslim edileceğini ifade etti.

    "Ukrayna'ya 200 füze sağlayacağız"

    Lambrecht, "Ukrayna'ya iki adet Mars-2 tipi çoklu roketatar ve 50 Dingo zırhlı araç ve çoklu roketatarlar için 200 füze sağlayacağız." dedi.

    Bakan Lambrecht, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin cesur ve başarılı operasyonlarını överek, şöyle konuştu:

    "Ukraynalıların cesur mücadelelerinde yanlarındayız"

    "Ukrayna'ya hızlı bir şekilde daha fazla askeri teçhizat sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayarak Ukraynalıların cesur mücadelelerinde açıkça yanlarında duruyoruz.

    Almanya, Ukrayna ya silah sevkiyatı yapacak #1

    Yaklaşık 1 milyon mülteciye sığınma imkanı sunuyoruz. Ukrayna'yı mali olarak ve silah tedarik ederek de destekliyoruz. Ukrayna'nın özellikle son birkaç gün içinde Alman silahlarının da yardımıyla elde ettiği başarıları görmek cesaret verici."

    Alman savaş tankı baskısı

    AA'nın haberine göre, Ukrayna ve Almanya'daki bazı siyasetçiler, hükümete son zamanlarda baskıyı artırarak Ukrayna'ya Alman savaş tanklarının teslim edilmesini talep ediyor.


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