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    Almanya, Ukrayna'ya uçaksavar tank sağlayacak

    2 ayı aşkın süredir savaş halinde olan Ukrayna'ya, Almanya'dan 'Gepard' uçaksavar tedarik edileceği bildirildi.
    • 26.04.2022 - 11:15
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    Almanya, Ukrayna'ya uçaksavar tank sağlayacak

    Almanya'dan Ukrayna'ya uçaksavar desteği sağlanıyor.

    Alman basınında yer alan haberlere göre hükümet, silah üretimi yapan Krauss-Maffei Wegmann'a (KMW) ordunun stoklarında bulunan ve teknik olarak yenilenmiş Gepard uçaksavar tanklarını satabilmesi için izin verecek.

    AA'nın haberine göre, uçaksavarların ayrıca kara unsurlarına karşı da savunma sağlayabildiği belirtildi.

    Savunma Bakanları Toplantısı'nda silah sevkiyatı açıklanacak

    Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in Ramstein'daki ABD hava üssünde yapılacak savunma bakanları toplantısında silah sevkiyatı meselesini açıklayacağı ifade edildi.


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