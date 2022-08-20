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    Almanya yetkilinin enerji tasarrufu önerisi: Duş almayın, bez kullanın

    Almanya yetkilinin enerji tasarrufu önerisi: Duş almayın, bez kullanın

    Enerji krizi döneminde alınabilecek tasarruflar hakkında konuşan Eyalet Başkanı Kretschmann, duş almak yerine bez kullanılabileceğini söyledi.
    • 20.08.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 08:59
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    Rusya Ukrayna savaşının patlak vermesinden bu yana, Rus gazına ve petrolüne olan bağımlılık Almanya’nın ‘enerji’ anlamında elini oldukça sıkıştırmış durumda.

    Ülkede tasarruf çağrıları yapan siyasetçilerin sayısı günden güne artarken, Baden-Württemberg Eyaleti'nin Başkanı Yeşiller Partisi üyesi Winfried Kretschmann da dikkat çeken önerileri ile gündeme geldi.

    Südwest Presse gazetesine konuşan Kretschmann, enerji krizi hakkındaki açıklamalarında kendi yaşantısından örnekler verdi.

    “Tek bir odayı ısıtmak daha sağlıklı”

    Evinin çatısında dev bir güneş enerjisi teçhizatı olduğunu belirten Kretschmann, elektrikli bir araba sürdüğünü, daha sağlıklı bir alışkanlık olarak tek bir odayı ısıttığını ifade etti.

    Almanya yetkilinin enerji tasarrufu önerisi: Duş almayın, bez kullanın #1

    “Duş almak zorunda değilsin”

    Kretschmann, soğuk duş alıp almadığı sorulduğunda ise şaşırtıcı bir cevap verdi. Daha da iyisini yaptığını söyleyen Kretschmann, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el ve yüz bezi var. Faydalı bir buluş. İnsanlar sürekli duş almak yerine bir bez kullanarak, çok tasarruf edebilirler." dedi.

    Almanya yetkilinin enerji tasarrufu önerisi: Duş almayın, bez kullanın #2

    11 milyon nüfuslu eyaleti yönetiyor

    Kretschmann, Fransa ve İsviçre sınırındaki güneybatısındaki yaklaşık 11 milyon nüfuslu Alman eyaletini yönetiyor. Porsche ve Mercedes-Benz'in genel merkezleri eyalet başkenti Stuttgart'ta bulunuyor.


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