Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
375.976
-0.87%
BTXN Coin
7.07
9.10%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Almanya, yıllar sonra Bosna Hersek'e asker gönderecek

    Alman parlamentosu, hükümetin Bosna Hersek’teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonuna (EUFOR Althea) asker gönderme kararını onayladı.
    • 09.07.2022 - 07:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya, yıllar sonra Bosna Hersek'e asker gönderecek

    Federal Meclis'te yapılan oylamada koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin oylarıyla iki misyonun görevi onaylandı.

    Alman ordusu, 10 yıl sonra yeniden Bosna'da

    Buna göre Almanya 10 yıl sonra tekrar Bosna Hersek'teki EUFOR Althea'ya 50 asker gönderecek.

    Almanya, yıllar sonra Bosna Hersek e asker gönderecek #1

    Kosova'daki görev gücünün süresi uzatıldı

    Öte yandan NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) misyonunda görev yapan 400 Alman askerlerinin de görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

    Alman ordusu uluslararası bir misyonun parçası olarak 1999'dan beri Kosova'da bulunuyor.

    AB misyonu EUFOR Althea, Dayton barış anlaşmasının uygulanmasını izlemek ve ülkede güvenliği sağlamak için 2004 yılında kuruldu.

    Almanya, yıllar sonra Bosna Hersek e asker gönderecek #2


    İlginizi Çekebilir

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Hangi hayvanlar kurban olarak kesilmez?
    Gündem

    Hangi hayvanlar kurban olarak kesilmez?

    Galatasaray’da Kaan Ayhan gelişmesi
    Transfer dosyası

    Galatasaray’da Kaan Ayhan gelişmesi

    Görüş Bildir