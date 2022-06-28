Almanya'da 101 yaşındaki Nazi gardiyanına hapis cezası

Nazi toplama kampında gardiyanlık yapan 101 yaşındaki Josef Schuetz, yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Almanya'nın kuzeydoğusunda yer alan Brandenburg eyaletindeki mahkeme, Holokost döneminde Nazi toplama kampında gardiyanlık yapan, 1942 ile 1945 yılları arasında Berlin'in kuzeyinde bulunan Oranienburg'daki Sachsenhausen kampında 3 bin 518 mahkumun öldürülmesine karışmakla suçlanan 101 yaşındaki Josef Schuetz hakkındaki kararını açıkladı.

Yargıç Udo Lechtermann, kampta gardiyan olarak çalışırken işlenen cinayetlere ortak olmaktan suçlu bulduğu Schuetz'in 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yargılanan en yaşlı kişi

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sının işlediği suçlardan yargılanan en yaşlı kişi olan Schuetz, davanın son duruşmasında, “Neden burada olduğumu bilmiyorum” ifadesini kullandı.

Schuetz avukatı Stefan Waterkamp, duruşmadan önce yaptığı açıklamada, müvekkilinin suçlu bulunması durumunda temyize gideceklerini söylemişti.

Suçlamaları reddetmişti

Schuetz, daha önceki ifadelerinde suçlamaları kabul etmediğini ve o dönemde tarım işçisi olduğunu söyleyerek Sachsenhausen'de işlenen suçlarla ilgisinin olmadığını iddia etmişti.

Ancak savcılar kampta işlenen suçlarda Schuetz'in gardiyan olarak “bilerek ve isteyerek” yer aldığını belirtmişti.

Hapse atılması beklenmiyor

Schuetz, 1942'de Sovyet mahkumların kurşuna dizilmesi ve toplama kampının gaz odalarında mahkumların zehirli “Zyklon B” gazı ile öldürülmesinde rol almakla suçlanıyordu.

İHA’nın haberine göre tutuksuz yargılanan 101 yaşındaki Schuetz'in yaştan dolayı hapse atılması beklenmiyor.