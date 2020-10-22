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    Almanya'da 11 bin 287 koronavirüs vakası daha kaydedildi

    Avrupa ülkesinde görülen yeni vakalar, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
    • AA
    • 22.10.2020 - 10:15
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    Almanya'da 11 bin 287 koronavirüs vakası daha kaydedildi

    Koronavirüs salgını Avrupa'yı yeniden etkisi altına alırken, vakalardaki artış ciddi boyutlara ulaştı.

    Almanya'da son 24 saatte 11 bin 287 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

    Ülkede bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısında hızlı artışın devam ettiği belirtildi.

    11 BİN 287 KİŞİYE DAHA BULAŞTI

    Buna göre, ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 287 artarak 392 bin 49’a yükseldi.

    Almanya da 11 bin 287 koronavirüs vakası daha kaydedildi #1

    EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA

    Bugün açıklanan rakam, "salgının başından bu yana Almanya’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

    Daha önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 17 Ekim’de 7 bin 830 olarak belirlenmişti.

    30 KİŞİ ÖLDÜ

    Son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 9 bin 905’e yükseldi.

    Ülkede koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 306 bin 100'e ulaştı.

    Almanya da 11 bin 287 koronavirüs vakası daha kaydedildi #2

    SAĞLIK BAKANI KORONAYA YAKALANDI

    Dün, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve kendisinin evinde izolasyona girdiği bildirilmişti.

    Spahn, Almanya’da koronavirüse yakalanan ilk kabine üyesi oldu.

    Almanya da 11 bin 287 koronavirüs vakası daha kaydedildi #3

    TEDBİRLERİ SIKILAŞTIRMA KARARI

    Almanya’da geçen hafta Başbakan Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla düzenlediği toplantıda, son 7 günde 100 bin kişide 50’den fazla yeni vaka görülen bölgelerde, koronavirüs tedbirlerini sıkılaştırma kararı alınmıştı.

    Buna göre dükkan, lokanta, restoran ve bar gibi işletmeler 23.00-06.00'da saatleri arasında kapalı tutulacak. Bu saatler arasında açık olan benzin istasyonu gibi işletmeler, alkol satışı yapamayacak.

    Açık alanlarda mesafe kuralına uyulmayan yerlerde, maske takma zorunluluğu ve temas kısıtlanması getirilebilecek.

    Kapalı alanlarda yapılan kutlama ve toplantılara da en fazla 10 kişi katılabilecek.

    Almanya da 11 bin 287 koronavirüs vakası daha kaydedildi #4

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