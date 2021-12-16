Almanya’da, 13 milyondan fazla kişi yoksulluk sınırının altında

Koronavirüsün de etkisi ile ülkede artan yoksulluğa yönelik yayınlanan araştırma raporunda, 13,4 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirtildi.

Almanya’da, Parittischer Wohlfahrtsverband adlı insani yardım kurumu, ülkede son dönemlerde artan yoksulluk oranına ilişkin yaptığı araştırmanın verilerini açıkladı.

'Pandemide Yoksulluk' başlıklı rapora göre, Almanya’da nüfusun yüzde 16,1’i yani 13,4 milyon kişinin yoksul olarak kabul edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, yoksulluk sınırının altında yaşayan 3 çocuk ve üzeri aileler ise yüzde 30,9 olarak belirlendi.

“BU YENİ VE ÜZÜCÜ BİR REKOR”

Parittischer Wohlfahrtsverband Genel Müdürü Ulrich Schneider, "Bu yeni ve üzücü bir rekor. Mevcut veriler, son birkaç yılın resmiyle örtüşüyor. 2020’de de kırılmamış gibi görünen sabit bir eğilim fark edilebilir. 2006’da bu oran yüzde 14,0 olarak kaydedilmişti.” ifadelerini kullandı.

İŞSİZLERDE YÜZDE 52, TEK BAŞINA YAŞAYANLARDA YÜZDE 40,5

Bu rakam işsizlerde yüzde 52’ye kadar yükselirken, tek başına yaşayanların yüzde 40,5’inin yoksulluk sınırının altında yaşadıkları belirtildi.

Ülkede, göçmenlerin yüzde 27,9’u ve Alman vatandaşı olmayanların 35,8’i ise yoksul olarak kabul ediliyor.