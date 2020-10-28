Almanya'da 14 bin 964 kişiyle en yüksek günlük koronavirüs vakası kaydedildi

Almanya'da 14 bin 964 kişiyle en yüksek günlük koronavirüs vakası kaydedildi

Son dönemde yeniden artışa geçen koronavirüs salgını kaynaklı vakalar, Almanya'yı etkisi altına aldı.

Avrupa'da yüksek oranlarda vaka ve ölümlere yol açan koronavirüs salgını, Almanya'da da etkisini göstermeye devam ediyor.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısında hızlı artışın sürdüğü belirtildi.

14 BİN 964 KİŞİ DAHA KORONAYA YAKALANDI

Buna göre, Almanya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 964 artarak 464 bin 239'a yükseldi.

Bugün açıklanan sayılar, salgının başından bu yana Almanya'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

SALGINDA 85 KİŞİ ÖLDÜ

Almanya'da son 24 saatte 85 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 10 bin 183'e yükseldi.

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