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    Almanya’da 2 küçük uçak havada çarpıştı: 2 ölü

    Almanya’da 2 küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 11.07.2020 - 20:42
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    Almanya’da 2 küçük uçak havada çarpıştı: 2 ölü

    Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalye eyaletine bağlı Dülmen kentinde havada 2 küçük uçak çarpıştı.

    Kazada 2 pilot da hayatını kaybederken, uçaklar ormanlık alana düştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.

    2 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerinde yapılan arama çalışmalarında pilotlardan birinin cansız bedeni uçak enkazının yanında, diğer pilotun cansız bedeni ise ormanlık alanın içinde bulundu. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Öte yandan havacılık uzmanları, Almanya'da son yıllarda buna benzer uçak kazalarında artış olduğunu ve kazaların nedenlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini belirtiyor.

    Almanya’da 2 küçük uçak havada çarpıştı: 2 ölü #1

    Almanya’da 2 küçük uçak havada çarpıştı: 2 ölü #2

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