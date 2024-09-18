Almanya'da 2 Türk'ün öldüğü yangında kundaklama şüphesi Almanya'da savcılığın, Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

Brandenburg Eyalet Savcılığı Sözcüsü Ingo Kechichian, Alman RBB televizyonuna yaptığı açıklamada, Eberswalde kentinde iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği yangının ardından kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını doğruladı. "Yangının teknik bir arızadan değil, kasıtlı bir müdahaleden kaynaklandığını düşünüyoruz." diyen Kechichian, henüz adli tıp işlemlerinin tamamlanmadığını belirtti.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 4'Ü AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Yangının, binanın alt katında tadilatta olan bir berber dükkanının elektrik tesisatından çıkmış olabileceğine dair iddialar öne sürülüyordu. Ancak olayın kasıtlı bir sabotaj olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Gece geç saatlerde Friedrich-Ebert Caddesi'nde bulunan çok katlı bir binada çıkan yangın, Şanlıurfalı Emine Çoban ve oğlu Umut Can’ın yaşamını yitirmesine neden olurken, dördü ağır olmak üzere 6 kişi de yaralanmıştı.