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    Almanya’da 2021'de 19 bin 95 Suriyeli Alman vatandaşlığına geçti

    Almanya’da 2021'de 19 bin 95 Suriyeli Alman vatandaşlığına geçti

    Almanya'da geçen yıl 19 bin 95 Suriyelinin bu ülkenin vatandaşlığına geçtiği bildirildi.
    • 10.06.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 15:21
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    Almanya'da 2021’de, 131 bin 595 yabancı Alman vatandaşlığına geçti.

    Federal İstatistik Ofisinden yapılan açıklamada, 2020'ye göre 2021'de, Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısının yüzde 19,8 arttığı ifade edildi.

    Bir önceki yıla göre 3 kat daha fazla

    2021'de Alman vatandaşlığına geçişte 19 bin 95 ile Suriyelilerin ilk sırada olduğu kaydedilen açıklamada, bu sayının 2020'e göre 3 kat daha fazla olduğu aktarıldı.

    Fazla sayıda Suriyelinin Alman vatandaşlığına geçmesinin 2014-2016 yaşanan göçle ilgili olduğu aktarılarak, Alman vatandaşlığına geçiş koşullarını yerine getiren Suriyelilerin sayısının arttığı kaydedildi.

    Almanya’da 2021 de 19 bin 95 Suriyeli Alman vatandaşlığına geçti #1

    Ortalama 6,5 yıl Almanya'da yaşadılar

    Açıklamada, Alman vatandaşlığına geçen Suriyelilerin ortalama 6,5 yıl Almanya'da ikamet ettiği belirtildi.

    AA'nın aktardığına göre Alman vatandaşlığına geçenler arasında ikinci sırada 12 bin 245 ile Türklerin yer aldığı belirtilen açıklamada, Türkleri, 6 bin 920 ile Romanyalılar, 5 bin 490 ile Polonyalılar ve 5 bin 45 ile İtalyanların takip ettiği bildirildi.

    Almanya’da 2021 de 19 bin 95 Suriyeli Alman vatandaşlığına geçti #2


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