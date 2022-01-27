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    Almanya'da 203 bin 136 koronavirüs vakasına rastlandı

    Ülkede salgının başlangıcından bu yana ilk kez günlük vaka sayısında 200 bin sınırı geçildi.
    • AA
    • 27.01.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 09:26
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    Almanya'da 203 bin 136 koronavirüs vakasına rastlandı

    Omicron'un ardından koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor.

    Almanya'da son 24 saatin vaka tablosu açıklandı.

    YENİ VAKA SAYISI

    Tespit edilen 203 bin 136 vaka ile koronavirüs salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

    Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, yeni vakalarla ülkedeki toplam koronavirüs vaka sayısı 9 milyon 239 bine yükseldi.

    İLK KEZ 200 BİNİ AŞTI

    Salgının başlangıcından bu yana ülkede ilk kez günlük vaka sayısı 200 bini aşarken, son 24 saatte tespit edilen 203 bin 136 vaka şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

    Aktif vaka sayısının 1 milyon 678 bin olduğu ülkede, son 24 saatte 188 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 117 bin 314'e çıktı.

    Almanya da 203 bin 136 koronavirüs vakasına rastlandı #1

    TAM AŞILI OLANLARIN SAYISI

    Almanya'da tam aşılı olanların sayısı 61,2 milyona ulaştı. Hatırlatma dozunu yaptıranların sayısı ise yaklaşık 42,5 milyona yükseldi.

    Almanya'daki ilk koronavirüs vakası, 27 Ocak 2020'de tespit edilmişti.


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