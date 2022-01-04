Almanya'da 21 çocuğa yanlışlıkla farklı dozda aşı uygulandı

Hannover'de bazı çocuklara yetişkin dozda koronavirüs aşısı uygulandığı ortaya çıktı. Yetkililer, aileleri arayarak özür diledi.

Almanya'nın Hannover kentindeki bir aşı merkezinde çocuklara, yanlış dozlarda aşı yapıldı.

Hayvanat bahçesi içinde açılan aşı merkezinde nereden kaynaklandığı henüz belli olmayan hata nedeniyle 21 çocuğa yetişkin dozda koronavirüs aşısı uygulandı.

AİLELERDEN ÖZÜR DİLENDİ

Hannover Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayın fark edilmesinin ardından aileleri arayarak özür diledi ve çocukların aşıdan olumsuz etkilenmelerinin beklenmediğini duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ancak ailelerden çocuklarının sağlık durumlarını takip etmeleri istendi.

Bölge Valisi Steffen Krach, hatanın tekrarlanmaması için soruşturma başlatıldığını ve daha sıkı kontroller getirildiğini açıkladı.