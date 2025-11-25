Almanya’da 4 eyalette bomba ihbarı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya’da polis, son dönemde okullar, tren istasyonları ve alışveriş merkezlerini hedef alan asılsız bomba ihbarları nedeniyle geniş çaplı bir operasyon başlattı. Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan açıklamada, dört eyalette eş zamanlı baskın düzenlendiği ve toplam 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

4 EYALETTE BASKIN: 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonlar, Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya, Hessen ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında 18 yaşından küçük iki kişinin bulunduğu açıklandı. Polis ekiplerinin baskınlarda çok sayıda elektronik cihaza el koyduğu da belirtildi.

AYLAR BOYUNCA FARKLI KENTLERE İHBAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, 2024 yılı içinde birçok kentte asılsız bomba ihbarında bulunduğu tespit edildi. Buna göre ihbarlar:

Mayıs 2024’te Essen’deki bir alışveriş merkezi,

Eylül 2024’te Saarland’daki Neunkirchen Tren İstasyonu,

Ekim 2024’te Saksonya Anhalt’ta bir alışveriş merkezi,

Aralık 2024’te Hessen eyaletindeki Bad Hersfeld’de bir okul

hedef alınarak yapıldı. BKA, şüphelilerin gizli bir iletişim platformunda organize şekilde hareket eden bir oluşumun parçası olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

"TOPLUMSAL HUZURU BOZMA" SUÇLAMASI

Frankfurt Başsavcılığı, zanlıların yüzlerce asılsız ihbarla kamuoyunda panik oluşturmayı amaçlayan bir suç örgütüne üye olmakla suçlandığını belirtti. Şüpheliler hakkında “kamu huzurunu bozma” ve “halk arasında korku ve panik yaratma” suçlamaları yöneltildi.

CAN KAYBI YOK, ANCAK MADDİ VE PSİKOLOJİK ZARAR BÜYÜK

Başsavcılık, yapılan asılsız ihbarların herhangi bir can kaybına yol açmadığını; ancak tahliyeler nedeniyle ciddi maddi zarara neden olduğunu vurguladı. Ayrıca bu olayların, çok sayıda kişide korku ve endişeye bağlı psikolojik etkiler oluşturduğu da ifade edildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüpheliler hakkında dava açılacağı bildirildi.