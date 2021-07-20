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    Almanya'da 4 polis, bir şahsı dakikalarca yumruklayarak gözaltına aldı

    Almanya'nın Göttingen kentinde polis bir kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 4 polis, yere yatırarak gözaltına almaya çalıştığı 28 yaşındaki şahsı dakikalarca yumruklayarak şiddet uyguladı.
    • İHA
    • 20.07.2021 - 00:40
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 00:54
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    Almanya'da 4 polis, bir şahsı dakikalarca yumruklayarak gözaltına aldı

    Almanya'nın Göttingen kentinde polisin şiddet uygulayarak gözaltına aldığı şahıs, akıllara polisin gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden siyahi George Floyd’u getirdi.

    4 POLİS DAKİKALARCA YUMRUKLAYARAK ŞİDDET UYGULADI

    4 polisin yere yatırarak dakikalarca gözaltına almaya çalıştığı 28 yaşındaki şahsı yumruklaması ve şiddet uygulaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Şahsın polisin yumruklaması sonucu yüzünden yaralandığı aktarıldı.

    Almanya'daki polis şiddeti George Floyd’u akıllara getirdi VİDEO

    GOTTINGEN POLİSİ: ŞAHSIN ELİNDE BIÇAK VARDI

    Göttingen polisi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahsın elinde bıçak olduğu için vatandaşlar tarafından ihbar edildiği ve şahsın olay yerine gelen ekibe saldırması nedeniyle gözaltına alındığı aktarıldı.

    SORUŞTURMA AÇILDI

    Şahsın bir polisi memurunu da yaraladığı belirtilen açıklamada, yerde yatan kişiye yumruk atan polis hakkında görevdeyken adam yaralamadan soruşturma açıldığı aktarıldı. Olaya ilişkin polislere ait vücut kamerası görüntülerinin inceleneceği ifade edildi.

    Almanya da 4 polis, bir şahsı dakikalarca yumruklayarak gözaltına aldı #1

    Almanya da 4 polis, bir şahsı dakikalarca yumruklayarak gözaltına aldı #2

    Almanya da 4 polis, bir şahsı dakikalarca yumruklayarak gözaltına aldı #3

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