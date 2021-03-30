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- Almanya'da 5 bin hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın çıktı
Almanya'da 5 bin hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın çıktı
Hayvan yetiştirme tesisinde çıkan yangından yükselen duman gökyüzünü kapladı.
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 14:36
- Güncelleme : 30.03.2021 - 15:20
Almanya'da hayvan yetiştirme tesisi alevlere teslim oldu.
Vorpommern-Greifswald bölgesindeki Jarmen şehri yakınlarında bulunan tesiste, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGIN ANI KAMERADA
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kilometrelerce öteden görülebilen yangından çıkan siyah duman gökyüzünü kapladı.
Yangın nedeniyle bir kişinin yaralandığı belirtildi.
Almanya'da 5 bin hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın çıktı ViDEO