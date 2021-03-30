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    Almanya'da 5 bin hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın çıktı

    Hayvan yetiştirme tesisinde çıkan yangından yükselen duman gökyüzünü kapladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 14:36
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 15:20
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    Almanya'da 5 bin hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın çıktı

    Almanya'da hayvan yetiştirme tesisi alevlere teslim oldu.

    Vorpommern-Greifswald bölgesindeki Jarmen şehri yakınlarında bulunan tesiste, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    YANGIN ANI KAMERADA

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kilometrelerce öteden görülebilen yangından çıkan siyah duman gökyüzünü kapladı.

    Yangın nedeniyle bir kişinin yaralandığı belirtildi.

    Almanya'da 5 bin hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın çıktı ViDEO

    Almanya da 5 bin hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın çıktı #1

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