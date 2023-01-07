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    Almanya'da 9 bin mülteci çocuk kayıp

    Almanya'da 9 bin mülteci çocuk kayıp

    Polis raporlarına göre Almanya'da 2 binden fazla mülteci çocuğun, kayıp kişiler olarak kaydedildiği ortaya çıktı. Ülkede toplam kayıp mülteci çocuk sayısının 9 binden fazla olduğu tahmin ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2023 - 00:25
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 00:56
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    Almanya'da kayıp mülteci çocuklarıyla ilgili haberler sıklıkla gündeme gelmeye başladı.

    Kayıp mülteci çocuk sayılarında artış sürerken, çocuklara ne olduğu ise merak konusu.

    Kayıp mülteci çocuk sayısı yüzde 10 arttı

    Alman çocuklara yardım derneği Deutsches Kinderhilfswerk'in, Federal Kriminal Polis Dairesi'nden aldığı verilere dayandırdığı haberine göre, Almanya'da kayıp mülteci çocuk sayısı, 2009'daki sayıya göre yüzde 10 arttı.

    Örgütün başkanı Holger Hofmann, "Kayıp mülteci çocukların artan sayısı, sınır ötesi ve ulusal çocuk koruma sistemlerinin yanı sıra ilgili kayıt sistemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini gösteriyor" dedi.

    Hofmann, yaşanan bu durum hakkında ise çok az şeyin bilindiğini ekledi.

    Sayı 9 binden fazla

    Her ne kadar polis raporlarına göre Almanya'da 2 binden fazla çocuğun kayıp olarak listelendiği belirtilse de, Almanya'da toplam kayıp mülteci çocuk sayısının 9 binden fazla olduğu tahmin ediliyor.

    Almanya da 9 bin mülteci çocuk kayıp #1

    Kayıp çocuklar 14-17 yaşlarında Afgan

    Kayıp mülteci çocukların yüzde 95'i 14-17 yaş aralığında ve yüzde 90'dan fazlası ise erkek.

    Çocukların geldiği ülkeler listesinde Afganistan ilk sırada yer alıyor. Onu Fas, Cezayir ve Suriye izliyor.

    Almanya'da 2,5 yıldır kayıp olan çocuk bulundu - Haberi için tıklayınız -

    Almanya da 9 bin mülteci çocuk kayıp #2

    AB üyesi 10 ülke, Moria'daki mültecilerden 400 çocuğa kapılarını açıyor - Haberi için tıklayınız -

    Almanya da 9 bin mülteci çocuk kayıp #3

    AB ülkelerinde 1 ayda 2 bin sığınmacı çocuk kayboldu - Haberi için tıklayınız -

    Almanya da 9 bin mülteci çocuk kayıp #4


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