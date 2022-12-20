Almanya'da 97 yaşındaki Nazi toplama kampı sekreterine 2 yıl hapis cezası

Bir Nazi kampında sekreterlik yapan 97 yaşındaki Irmgard Furchner için görülen davada karar çıktı. Mahkeme, Furchner'e ertelemeli 2 yıl hapis cezası verdi.

Almanya'da, 1943-1945 yılları arasında Polonya'nın Gdansk kentindeki Stutthof kampında 11 bin 430 kişinin öldürülmesine "bilerek ve isteyerek" yardım etmekle suçlanan 97 yaşındaki Irmgard Furchner'in cezası belli oldu.

2 yıl ceza aldı

Hamburg yakınlarındaki Itzehoe Eyalet Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, o dönem toplama kampında sekreter olarak görev yapan Irmgard Furchner'e 2 yıl hapis cezası verildi.

65 bin kişinin öldüğü belirtiliyor

Olayın yaşandığı tarihte 17-18 yaşlarında olması nedeniyle cezası ertelenen Furchner'in görev yaptığı Stutthof Nazi toplama kampında, 65 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.

Zaman aşımı kaldırıldı

Almanya'da 102 yaşındaki Nazi toplama kampı muhafızı Josef Schütz, haziran ayında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak kararın temyiz edilmesi ve kaçma ihtimali bulunmaması nedeniyle tutuklanmamıştı.

Federal Meclis, 1979'da cinayet ve cinayete iştirak suçlarında zaman aşımını kaldırmıştı.