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    Almanya'da 97 yaşındaki Nazi toplama kampı sekreterine 2 yıl hapis cezası

    Bir Nazi kampında sekreterlik yapan 97 yaşındaki Irmgard Furchner için görülen davada karar çıktı. Mahkeme, Furchner'e ertelemeli 2 yıl hapis cezası verdi.
    • 20.12.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 13:02
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    Almanya'da 97 yaşındaki Nazi toplama kampı sekreterine 2 yıl hapis cezası

    Almanya'da, 1943-1945 yılları arasında Polonya'nın Gdansk kentindeki Stutthof kampında 11 bin 430 kişinin öldürülmesine "bilerek ve isteyerek" yardım etmekle suçlanan 97 yaşındaki Irmgard Furchner'in cezası belli oldu.

    2 yıl ceza aldı

    Hamburg yakınlarındaki Itzehoe Eyalet Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, o dönem toplama kampında sekreter olarak görev yapan Irmgard Furchner'e 2 yıl hapis cezası verildi.

    65 bin kişinin öldüğü belirtiliyor

    Olayın yaşandığı tarihte 17-18 yaşlarında olması nedeniyle cezası ertelenen Furchner'in görev yaptığı Stutthof Nazi toplama kampında, 65 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.

    Almanya da 97 yaşındaki Nazi toplama kampı sekreterine 2 yıl hapis cezası #1

    Zaman aşımı kaldırıldı

    Almanya'da 102 yaşındaki Nazi toplama kampı muhafızı Josef Schütz, haziran ayında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak kararın temyiz edilmesi ve kaçma ihtimali bulunmaması nedeniyle tutuklanmamıştı.

    Federal Meclis, 1979'da cinayet ve cinayete iştirak suçlarında zaman aşımını kaldırmıştı.

    Almanya da 97 yaşındaki Nazi toplama kampı sekreterine 2 yıl hapis cezası #2

    Almanya da 97 yaşındaki Nazi toplama kampı sekreterine 2 yıl hapis cezası #3


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