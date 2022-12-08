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    Almanya'da afet uyarısı için telefonlarda siren çaldı

    2020'deki başarısız deneme sonrası telefonlarda yeniden siren seslerinin çalıp çalmadığı test edildi.
    • 08.12.2022 - 15:03
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    Almanya'da afet uyarısı için telefonlarda siren çaldı

    Almanya’da olası afet olaylarına karşı tatbikat yapıldı.

    Vatandaşları uyarmak üzere ülke genelinde “ulusal uyarı sistemleri” test edildi.

    Telefonlarda siren sesleri çaldı

    İkinci kez yapılan test sırasında bir dakika boyunca telefonlarda siren sesleri duyuldu.

    Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi, yerel saatle 11.00'de Almanya'daki cep telefonlarına test amaçlı olarak siren sesi yolladı.

    Ülke çapında çok sayıda cep telefonu test alarmı verirken, bazı kullanıcıların telefonlarında ise siren çalmadı.

    2020'deki deneme başarısız oldu

    Yetkililer, testin amacının acil bir durumda kaç kişinin tehlike uyarısı alacağını öğrenmek olduğunu ifade etti.

    AA'nın haberine göre, ülke çapında 10 Eylül 2020'de yapılan ilk uyarı testinde sorun yaşanmış ve deneme başarısız olmuştu.

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