Almanya’da aile içi tartışma katliamla bitti: 5 ölü

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Tübingen şehrinin Reutlingen ilçesinde yaşanan aile faciasında, bir kişi dört aile üyesini öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Tübingen Savcılığı ve Reutlingen Emniyet Müdürlüğü’nün ortak basın açıklamasıyla duyuruldu.

KARDEŞİNİ, 2 OĞLUNU, EŞİNİ VE KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

63 yaşındaki erkek, önce ilçenin farklı bir bölgesinde yaşayan 60 yaşındaki kız kardeşini, ardından aile işletmesinde çalışan 27 ve 29 yaşlarındaki oğullarını öldürdü. Son olarak evine dönerek 57 yaşındaki eşini katletti ve ardından intihar etti.

Polis açıklamasına göre, olayda kullanılan silah, adam ile eşinin cansız bedenlerinin yanında bulundu.

CESETLERİ BAKICI FARK ETTİ

Katliam, 60 yaşındaki kız kardeşin bakıcısının eve gelerek cesedi fark etmesi ve güvenlik güçlerini bilgilendirmesi sonucu ortaya çıktı. Başlatılan soruşturmada aile fertlerinin hepsinin aynı silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

"AİLE İÇİ CİNAYET VE İNTİHAR" DENİLDİ

Tübingen Savcılığı, olayın “aile içi cinayet ve ardından intihar” kapsamında soruşturulduğunu açıkladı. Mevcut deliller ışığında, 63 yaşındaki baba, aile katliamının baş şüphelisi olarak kabul edilirken, başka şüphelinin bulunmadığı belirtildi. Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.