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    Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü

    Almanya'nın Schwalmstadt kentindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
    • 07.06.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 17:26
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    Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü

    Almanya’nın Hessen eyaletinde bulunan Schwalmstadt kentinde, bugün yerel saatle 13.00 sıralarında bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi.

    2 kişi hayatını kaybetti

    Silah seslerinin duyulmasının ardından çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

    Yerel bir gazetede; 58 yaşındaki silahlı bir adamın, yanındaki 53 yaşındaki kadını vurduktan sonra intihar ettiği kaydedildi.

    Polis güvenlik önlemleri aldı

    İHA'nın haberine göre, polis alışveriş merkezinin çevresine giriş çıkışların kapatıldığını açıklarken, olayın kontrol altına alındığını ifade etti.

    Hessen eyalet parlamentosu, olaydan kısa bir süre sonra oturuma ara verdi. Eyalet Başbakanı Astrid Wallmann, milletvekilleri adına ölenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

    Almanya da alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü #1


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