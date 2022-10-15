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    Almanya’da artan fiyatlar protesto edildi

    Almanya’da gıda ve enerji fiyatlarının artmasından etkilenenler başkent Berlin’de gösteri yaptı.
    • 15.10.2022 - 19:07
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    Almanya’da artan fiyatlar protesto edildi

    Almanya'da Başbakanlık Binası önünde toplanan yüzlerce kişi, "Maaşları ve ücretleri artırın”, “Yoksullara hemen yardım edin”, “Sağlıklı yemeğe ihtiyacımız var” yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

    Gösteride yapılan konuşmalarda enflasyondan dolayı yoksullukla karşı karşıya kalanların yardıma ihtiyaç duyduğu belirterek, hükümetten herkes için fırsat eşitliği, uygun konutların sağlanması, düşük ücret alanlara destek verilmesi ve sosyal yardımın artırılması istendi.

    Sosyal medyadan çok sayıda insanın yoksulluktan etkilendiği yönünde paylaşımlar yaptıklarına işaret edilerek, burada bu insanların çeşitli hakaretlere uğrayarak iş bulmalarının istendiğine, ancak bunun Almanya’da çok kolay olmadığına dikkat çekildi.

    "Zengin ülkede sefalet"

    Yoksulluk Ağı Derneği Başkanı Michael Stiefel, yaptığı açıklamada, doğrudan siyasetçilerle görüşerek insanların yoksulluktan kurtulmaları için bir şeylerin değişmesini sağlamak istediklerini belirterek, “Ben sesini yükselterek görünür hale gelenlerle de dayanışma içindeyim. Çünkü görünür olmak önemli.” dedi.

    Almanya’da zenginlerle fakirler arasında makasın giderek açıldığına işaret eden Stiefel, “Bundan başka ülkelerden gelen insanlar da etkileniyor. Bunu salgında gördük. Neukölln ilçesinde 5 kişi 2 odalı dairede yaşıyorsa, şimdi Ukrayna’dan veya Suriye’den gelenler 1 odada 5 kişi yaşıyorsa bu yoksulluktur ve zengin ülkede sefalettir.” değerlendirmesini yaptı.

    Stiefel, herkesin makul bir geçim düzeyinde yaşaması ve bunun için sosyal yardımların artırılmasını gerektiğini belirterek, ülkede yaşanan sosyal değişim sürecinde kimsenin dışlanmamasını istedi.

    "Yeter artık, görmezden geliniyoruz"

    Malulen emekli olan Arthur Streit de seçimlerde sosyal yardımın artırılması sözü veren Alman koalisyon hükümetinde yer alan partileri eleştirerek seçim kampanyasında söylenenlerin yerine getirilmediğini belirtti.

    Twitter’dan mayıs ayında yoksulluktan etkilendiğine ilişkin paylaşımda bulunan ve bugün gösteriye katılan Anni W. de insanların bıktığı için gösteriye katıldığını vurgulayarak, “Yeter artık. Görmezden geliniyoruz. Duyulmuyoruz. Kimse bizi dinlemiyor. Doğru dürüst nasıl alışveriş yapabileceğimi bilmiyorum. Evet, bu korkutucu.” diye konuştu.

    AA'nın akatrdığına göre yardım kuruluşu Paritaetische Wohlfahrtsverband, 2021'de ülkedeki yoksul sayısının yaklaşık 14 milyona yükseldiğini açıklamıştı.

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