Almanya'da aşı yaptırmayan vekiller, genel kurula alınmayacak

Pandemiyle mücadeleyi sıkılaştıran Almanya, Federal Meclis için sert tedbirler aldı.

Koronavirüs salgını döneminde Alman Federal Meclisi (Bundestag) milletvekilleri için radikal bir karar alındı.

Bundestag'da çarşamba gününden itibaren, yalnızca iki kez aşılanmış veya koronavirüsü atlatan milletvekillerinin genel kurul salonuna girmesine izin verilecek.

VEKİLLERE KORONA AŞISI ŞARTI

Aşısız milletvekilleri, testleri negatif çıksa bile kürsüde konuşma yapamayacak. Bild'in haberine göre, Bundestag'dan vekillere gönderilen e-postada söz konusu durum iletildi.

İTİRAZ GELDİ: ÖZGÜRCE SEÇİLMİŞ MİLLETVEKİLLERİNİN...

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) grup lideri Alice Weidel, "Parlamenter demokraside, özgürce seçilmiş milletvekillerinin yetkilerini engelleyen giderek daha ciddi kısıtlamaların yürürlüğe girmesi olamaz." diyerek, karara karşı çıktı.

KAPALI MEKANLARA GİRİŞTE YENİ ŞARTLAR

Öte yandan, Almanya'da restoran ve kafe gibi mekanlara girişlerde iki doz aşı ve hatırlatma dozu şartı getirildi. Bunun yerine negatif test sonucu da kabul ediliyor.