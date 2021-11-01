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    Almanya'da aşılama merkezleri geri geliyor

    Sağlık Bakanı Spahn, daha önce hazırlanan aşı merkezlerinin yeniden devreye alınması gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 11:55
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 12:04
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    Almanya'da aşılama merkezleri geri geliyor

    Almanya'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan aşılama merkezlerinin çoğu kapalı bulunuyor.

    Sağlık Bakanı Jens Spahn, merkezlerin yeniden açılması gerektiği konusunda açıklamada bulundu.

    AŞILAMA MERKEZLERİ DEVREYE ALINACAK

    Alman devlet televizyonu ARD'nin haberine göre, Spahn, vaka sayılarındaki keskin artışın ardından, eyaletlere aşı merkezlerini yeniden devreye almaları çağrısında bulundu.

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    Spahn, "Mümkün olduğu kadar çok kişinin en kısa sürede üçüncü doz aşı olmasını sağlamak için federal eyaletler, eylül ayının sonundan bu yana hazırda bulunan aşı merkezlerini yeniden devreye almalı." dedi.

    Almanya da aşılama merkezleri geri geliyor #1

    KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Worldometers internet sitesinin verilerine göre, Almanya'da şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 4 milyon 607 bin 958 vaka ve 96 bin 259 ölüm yaşandı.

    Almanya Hekimler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Spahn'ın talebini destekleyici ifadeler kullandı.

    Reinhardt, söz konusu merkezlerde aşı kampanyasının başlangıcına benzer şekilde yaş gruplarına göre düzenleme yapılabileceğini kaydetti.

    Almanya da aşılama merkezleri geri geliyor #2

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