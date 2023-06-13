Almanya’da aşırı sağcı AfD yükselişe geçti Adı ülkede darbe iddialarına karışan AfD'nin, yüzde 19 seviyesinde oya sahip olduğu belirlendi.

AA & Ensonhaber

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, ülkedeki yükselişini sürdürüyor.

Gençlik teşkilatı aşırılık yanlısı örgüt listesine eklenen AfD'nin son anketlerdeki oy oranları göze çarpıyor.

AfD'nin oy oranı yüzde 19'a çıktı

Oy oranı bakımından Almanya'nın ikinci büyük partisi konumuna gelen AfD için bu oran, Alman RTL televizyonunun Forsa Enstitüsü'ne yaptırdığı ankette yüzde 19 olarak çıktı.

Ankete 2 bin 500 kişi katıldı. Ana muhalefette bulunan Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU-CSU) yüzde 29 oranında oy aldı.

Anketlerde yükseliyorlar

Koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 18, Yeşiller Partisi yüzde 14, Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 7 oy oranına sahip.

Muhalefette bulunan Sol Parti'nin oy oranı ise yüzde 4 olarak tespit edildi.

Bir başka kamuoyu araştırma şirketi olan Insa'nın anketine göre de AfD'nin oy oranı yüzde 19,5 oldu.

AfD'nin kapatılması tartışmaları

Almanya'da Thüringen Eyaleti İçişleri Bakanı Georg Maier, aşırı sağcı AfD'nin yasaklanması için hazırlık yapılması çağrısında bulunmuştu.

Sosyal Demokrat Partili Maier, taz gazetesine yaptığı açıklamada, "Yasaklama prosedürü için şimdiden hazırlık yapılması gerektiği kanaatindeyim." demişti.

Thüringen eyaletinde aşırı sağcı olarak sınıflandırılan AfD'nin, parti yasağı için temel teşkil eden bazı kriterleri açıkça yerine getirdiğini söyleyen Maier, AfD'nin açıkça anayasa karşıtı olduğunu ve özgür demokratik temel düzeni ortadan kaldırma niyetini gizlemediğini ifade etmişti.

Almanya'da ana muhalefet partisi konumundaki CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ise AfD'nin yasaklanmasının yararsız olacağını söylemişti.

Darbe planı iddiası

Almanya'da darbe planladıkları iddia edilen İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) adlı örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında AfD'nin eski Federal Meclis üyesi Birgit Malsack-Winkemann'ın bulunması AfD'nin yasaklanması tartışmalarını da beraberinde getirmişti.