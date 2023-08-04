Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin oyları artıyor Koalisyondaki partilerin oy oranlarını geçen AfD, yüzde 21 ile ikinci sırada yer alıyor. Politikacı memnuniyeti anketinde zirvedeki isim de belli oldu.

AA & Ensonhaber

Kapatılması gündeme gelen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, son dönemde oylarını artırmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) adlı örgütün, Almanya'da darbe girişimi planladığı ortaya çıkmıştı.

AfD'nin eski Federal Meclis üyesi Birgit Malsack-Winkemann'ın, örgüte yönelik soruşturmada tutuklanması, AfD'nin yasaklanması tartışmalarına neden olmuştu.

İktidardaki partileri geçti

AfD, son anketlere göre oy oranını yüzde 21'e çıkarıp iktidardaki partileri geride bıraktı ve ikinci sıradaki konumunu korudu.

ARD'nin haberine göre, Infratest Dimap şirketinin 31 Temmuz-2 Ağustos'ta yaptırdığı son ankete 1297 kişi katıldı.

Anket sonuçlarına göre ana muhalefette bulunan Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU-CSU) yüzde 27 ile ilk sırada yer alırken, AfD yüzde 21 ile ikinci sıradaki yerini korudu.

Koalisyondaki partilerin oy oranları

Ankette koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Partinin (SPD) yüzde 17, Yeşiller Partisi'nin yüzde 15, Hür Demokrat Parti'nin (FDP) ise yüzde 7 oy oranına sahip olduğu belirtildi.

Muhalefette bulunan Sol Parti'nin oy oranı yüzde 4, diğerlerinin ise yüzde 9 olarak ölçüldü.

Politikacı memnuniyeti anketinde zirvedeki isim

Böylece CDU-CSU ile SPD, bir önceki ankete göre yüzde 1'er oy kaybederken yabancı ve Müslüman karşıtlığıyla da bilinen aşırı sağcı AfD ile Yeşiller, oylarını yüzde 1 artırmış oldu.

Politikacı memnuniyeti anketinde ise Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius yüzde 54, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yüzde 40 ve Başbakan Olaf Scholz yüzde 31 oy aldı.