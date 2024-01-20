Almanya'da ırkçılara ve aşırı sağcılara karşı gösteri düzenlendi.
Yaklaşık 50 bin kişi, Hamburg kentinde toplanarak aşırı sağcılara tepki gösterdi.
Jungfernstieg bulvarında bir araya gelen göstericilerin eylemi, "Hamburg ayağa kalkıyor - Aşırı sağcılığa ve Neo-Nazi ağlarına karşı" temasıyla gerçekleştirildi.
Göstericiler, ellerinde aşırı sağ karşıtı sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.
AfD'nin kapatılmasını istediler
Almanya'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağcılığı eleştiren sloganlar atan göstericiler, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) politikacıları ve Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'e tepki gösterdi. Aşırı sağcı AfD'nin kapatılması istendi.
Ortaya çıkan gizli görüşme
AfD politikacıları ve Avusturyalı aşırı sağcı Sellner'in, Almanya'nın Postdam şehrinde, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine gizlice görüştükleri ortaya çıkmıştı.
Organizatörlere göre gösteriye 80 bin, polise göre ise 50 binden fazla kişi katıldı.
Aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
Almanya'da birçok siyasetçi ve seçmen, yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD'nin yasaklanmasından yana görüş bildiriyor.
AfD, Federal Meclis'te 78 milletvekiliyle temsil ediliyor.
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