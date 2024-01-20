Almanya'da aşırı sağcılar protesto edildi Yaklaşık 50 bin kişi, Hamburg'da bir araya geldi. "Aşırı sağcılığa ve Neo-Nazi ağlarına karşı" temasıyla gösteri düzenlendi.

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AA

Almanya'da ırkçılara ve aşırı sağcılara karşı gösteri düzenlendi.

Yaklaşık 50 bin kişi, Hamburg kentinde toplanarak aşırı sağcılara tepki gösterdi.

Jungfernstieg bulvarında bir araya gelen göstericilerin eylemi, "Hamburg ayağa kalkıyor - Aşırı sağcılığa ve Neo-Nazi ağlarına karşı" temasıyla gerçekleştirildi.

Göstericiler, ellerinde aşırı sağ karşıtı sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

AfD'nin kapatılmasını istediler

Almanya'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağcılığı eleştiren sloganlar atan göstericiler, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) politikacıları ve Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'e tepki gösterdi. Aşırı sağcı AfD'nin kapatılması istendi.

Ortaya çıkan gizli görüşme

AfD politikacıları ve Avusturyalı aşırı sağcı Sellner'in, Almanya'nın Postdam şehrinde, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine gizlice görüştükleri ortaya çıkmıştı.

Organizatörlere göre gösteriye 80 bin, polise göre ise 50 binden fazla kişi katıldı.

Aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor

Almanya'da birçok siyasetçi ve seçmen, yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD'nin yasaklanmasından yana görüş bildiriyor.

AfD, Federal Meclis'te 78 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)