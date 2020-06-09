Almanya'da ayrımcılık şikayetleri arttı

Ülkede 2019'da ayrımcılığa uğrayanların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 3,6'lık artış gösterdi.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesi, Avrupa'da yaşanan ırkçılığı gündeme getirdi.

Almanya’da, 2019'da ayrımcılığa uğradığını belirterek şikayette bulunanların sayısı, 2018 yılına kıyasla yüzde 3,6 arttı.

Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkan Vekili Berhard Franke, başkent Berlin’de düzenlediği toplantıda, 2019 ayrımcılık raporunu açıkladı.

AYRIMCILIĞA UĞRAYANLARIN SAYISI 3 BİN 580'E YÜKSELDİ

Franke, 2019'da köken, cinsiyet, din, yaş ve dünya görüşü gibi sebeplerden ayrımcılığa uğradıklarını belirterek şikayette bulunanların sayısının, 2018’e göre yüzde 3,6 artarak 3 bin 580’e yükseldiğini söyledi.

1176 ile en fazla etnik köken ayrımcılığına ilişkin şikayette bulunulduğuna işaret eden Franke, bu sayının tüm şikayetlerin yüzde 33’ünü oluşturduğunu aktardı. Franke, 2018’de etnik kökenden dolayı ayrımcılığa uğradığı belirtilen 1070 şikayet aldıklarını anımsattı.

SAYILAR, BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI

2019’daki şikayetlerin yüzde 29’unun cinsiyet, yüzde 12’sinin yaş ve yüzde 7’sinin dini inanç sebebiyle ayrımcılık başvurusu olduğu bilgisini paylaşan Franke, ayrımcılığın yüzde 36 ile en fazla iş hayatında veya iş başvurularında yaşandığını kaydetti.

Franke, şikayetlerin yüzde 26’sının da ev arama, alışverişte veya banka işlemleri gibi günlük hayatta yaşanan olaylarla ilgili olduğunu ifade etti. Çoğu kişinin değişik sebeplerden dolayı şikayette bile bulunmadığını hatırlatan Franke, bu sayıların buz dağının görünen bölümü olduğunu vurguladı.

Franke, mağdurların da yeterince desteklenmediğini belirterek "Almanya'nın ayrımcılık sorunu var." ifadesini kullandı. Ayrıca Alman yetkili, mağdurlara daha iyi yardım edilmesi için 2006’da çıkarılan Eşit Muamele Yasası’nda (AGG) acilen reform yapılması çağrısında bulundu.