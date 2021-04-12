Almanya'da başbakan adayı arayışları

Başbakanlığa isim arayışlarının sürdüğü ülkede Hristiyan Birlik partilerinin genel başkanları, bu yıl yapılacak seçimlerde aday olduklarını açıkladı.

Almanya'da, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde başbakan adayı arayışları sürüyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, genel seçimlerde, Hristiyan Birlik (CDU-CSU) partilerinin başbakan adayı olmak istediklerini açıkladı.

"BAŞBAKAN ADAYI OLMAYA HAZIRIZ"

Laschet ve Söder, Berlin'de düzenlenen CDU-CSU Meclis Grubu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Türklerle kurduğu yakın ilişkiyle bilinen Laschet, seçimlerde başbakan adayının kimin olacağının toplantıda gündeme geldiğini belirterek, "Markus Söder ve ben, bir gün önce uzun görüşme yaptık. Biz, başbakan adayı olmaya hazır olduğumuzu söyledik." dedi.

CDU-CSU'nun başbakan adayının kimin olacağına ilişkin süreci bugün başlattıklarını aktaran Laschet, bu konuda hızlı bir çözüm bulunmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

CDU BAŞKANLIĞI: BAŞBAKAN ADAYI LASCHET OLSUN

Laschet, Söder ile iki parti arasında olabildiğince birlik sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Bu arada, Alman basınında yer alan haberlerde, CDU Başkanlığı'nın neredeyse tüm üyelerinin Armin Laschet'in bu yıl yapılacak federal seçim kampanyasına girmesi yönünde görüşe sahip olduğu belirtildi.

Ancak, CDU Başkanlığı'nın görüşünün Laschet'in adaylığı konusunda nihai karar anlamına gelmediği bildirildi.

"HER İKİMİZİN UYGUN OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Öte yandan, başbakan adaylığı konusunda Söder de Laschet ile dostane ve uzun bir görüşme yaptığını vurgulayarak, "Her ikimizin de uygun ve hazır olduğunu tespit ettik." dedi.

CDU'nun büyük kardeş partisi olarak kendisini çoğunlukla desteklemeye hazır olması durumunda bu yola gitmek istediğini belirten Söder, ancak CDU başka karar verirse bunu da kabul edeceğini dile getirdi.

MERKEL ADAY OLMAYACAK

Laschet ve Söder, yarın iki partinin yönetim kurullarının toplantılarının yapılacağını, CDU-CSU'nun başbakan adayının kimin olacağına ilişkin istişarelerin bu toplantılarda devam edeceğini bildirdi.

Mevcut Başbakan Angela Merkel, yerel ve eyalet düzeyinde yapılan seçimlerde, CDU'nun oy kaybetmesi üzerine Ekim 2018'de sürpriz bir şekilde başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Uzmanlar, Laschet'in mi yoksa Söder'in mi CDU-CSU'nun başbakan adayı olacağının bu hafta içinde belli olacağını tahmin ediyor.

CDU VE CSU, BAŞBAKAN ADAYINI BİRLİKTE BELİRLİYOR

CDU, genel seçimlerde adayını Bavyera'da teşkilatlanmış kardeş partisi CSU ile belirliyor. İki parti şimdiye kadar 2 kez CSU'luyu başbakan adayı gösterdi.

CSU'dan 1980'de Franz Josef Strauss ve 2002'de Edmund Stoiber, CDU-CSU ittifakının başbakan adayı oldu. Ancak iki isim de başbakanlığı kazanamadı.

ARMIN LASCHET KİMDİR

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Aachen kentinde 1961'de doğan Armin Laschet, 1981-1987 döneminde Münih ve Bonn üniversitelerinde hukuk, 1987-1988'de gazetecilik eğitimi aldı.

Laschet, 1994'e kadar Bavyera'da serbest gazeteci olarak çalıştı, aynı zamanda dönemin Federal Meclis Başkanı Rita Süssmuth'a danışmanlık, 1994-1998'de Federal Meclis'te, 1999-2005'te Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilliği yaptı.

TÜRKLERLE YAKIN İLİŞKİ KURDU

Laschet, 2005-2010 döneminde Kuzey Ren-Vestfalya'da Aile, Kadın ve Uyum Bakanlığını üstlendi. Bu görev kapsamında eyalette yaşayan Türklerle yakın ilişki kuran Laschet, Türk-Alman dostluğuna katkıda bulundu.

Üç çocuk babası Laschet, 2017'de yaklaşık 18 milyon nüfusla Almanya'nın en yoğun nüfusuna sahip Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Başbakanı oldu. Laschet, 16 Ocak 2021'de CDU Genel Başkanı seçildi.

MARKUS SÖDER KİMDİR

54 yaşındaki Markus Söder, 1967'de Nürnberg'de doğdu. 4 çocuk babası Söder, 1987-1991 döneminde Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı.

1992-1993 döneminde Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin bünyesindeki Bayrischer Rundfunk kurumunda gazetecilik eğitimi de alan Söder, 2003-2007 döneminde CSU Genel Sekreterliği görevinde bulundu.

1994'ten beri Bavyera Eyaleti Meclisi'nde milletvekili olan Söder, 2007-2008 döneminde Bavyera Eyaleti Avrupa Bakanı, 2008-2011 döneminde Bavyera Çevre ve Sağlık Bakanı, 2011-2013 döneminde Bavyera Maliye Bakanı, 2013-2018 döneminde de Maliye, Bölgesel Kalkınma ve Yurt Bakanı olarak görev yaptı.

Mart 2018'den beri 13,1 milyon nüfusa sahip Bavyera Eyaleti Başbakanlık görevini yürüten Söder, Ocak 2019'da da CSU Genel Başkanlığı'na seçildi.