Almanya'da başbakan değişikliği söylentileri: Scholz'un yerine Pistorius gelebilir Scholz'un, başbakanlık koltuğunu kendisinden daha popüler hale gelen Savunma Bakanı Pistorius'a devredebileceği iddia edildi.

AA & Ensonhaber

Başbakan Olaf Scholz öncülüğündeki hükümet, zorlu günlerden geçiyor.

Almanya'da yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, halkın çoğunluğu, koalisyon hükümetinin 2025 seçimlerini göremeyeceğine inanıyor.

Bu tablo karşısında Scholz'un, 2024'te istifa edebileceği konuşulurken, yerine gelecek olası isim konusunda da söylentiler var.

'Scholz'un yerine Pistorius' iddiası

Bild'in haberine göre, bu isim, Alman halkı arasında daha popüler olan 63 yaşındaki Savunma Bakanı Boris Pistorius.

Elektronik ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren Almanya merkezli Wirecard'ın iflas etmesinin bu gelişmede etkili olduğu belirtiliyor.

Şirkette 1,9 milyar euroluk açık tespit edilmişti. Alman gazetesi, şirketin patronu Jan Marsalek'in saklandığını ve muhtemelen Moskova'da olduğunu yazdı.

Alman ekonomi tarihinin en büyük skandalı

Alman ekonomi tarihinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük skandalı 2020'de ortaya çıktığında Scholz'un, Başbakan Angela Merkel döneminde Maliye Bakanı olduğu hatırlatıldı.

Scholz, skandal konusunda yöneltilen suçlamaları kabul etmiyor.

2024'te emekliye ayrılabilir

Çıkan haberlerde, Scholz'un, hem gerileyen halk desteği hem de kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle 2024'te emekliye ayrılabileceği belirtiliyor.

Federal hükümeti bekleyen zorluklar

Almanya'da 2021'de kurulan federal hükümetini, 2024’te hem iç hem dış siyaset olmak üzere birçok alanda zorlukların beklediği öngörülüyor.

Koalisyon lideri Scholz'un, AfD'nin yükselişini sorun haline getirmek yerine 2025 Federal Meclis seçimlerine kadar bu durumun değişeceği düşüncesinde olması toplumda karşılık bulmamakla birlikte giderek inandırıcılığını yitiriyor.

Sürekli gündeme gelen koalisyon içi tartışmalara ve anketlerdeki gerilemeye rağmen Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası'nın kabulü gibi çeşitli yasal düzenlemelerin hayata geçirilebilmesi hükümetin başarısı olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik zorlukların yanı sıra federal hükümeti 2023 sonunda en çok zorlayan husus, Federal Anayasa Mahkemesi'nin 15 Kasım'da verdiği ek bütçeye ilişkin karar oldu.

Dolayısıyla 2024'te başta ekonomik zorlukların sürmesinin yanı sıra 2024 bütçesinin ilk aylarda hayata geçirilebilmesi yönünde yoğun bir gündem bekleniyor.