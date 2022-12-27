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    Almanya'da bazı hastaneler iflas eşiğinde

    Almanya'daki hastanelerin gelecek yıl, bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalmasının beklendiği bildirildi.
    • 27.12.2022 - 18:06
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    Almanya'da bazı hastaneler iflas eşiğinde

    Almanya'da sağlık sistemi, artan hastalıklara personel eksikliğinin eklenmesiyle derinleşiyor.

    İlaç eksikliğinin yaşandığı ülkede grip vakaları tırmanırken, RSV solunum yolu ve koronavirüs salgınları, sağlık sistemini krizle karşı karşıya bıraktı.

    Alman Hastaneler Birliğince (DKG) yayınlanan rapora göre, ülkedeki hastanelerin yüzde 56'sının 2023'te ekonomik durumunun kötüleşmesi bekleniyor.

    Ülkedeki hastanelerde kalifiye sağlık personelinin bulunmasında da sıkıntı yaşanıyor. Her 4 hastaneden 3'ü hemşire açığını kapatmakta güçlük çekiyor.

    "2023'te bir iflas dalgası geliyor"

    Raporda, geçen yıl 14 bin 400 olan hemşire açığının 20 bin 600'e yükseldiği, yoğun bakım ünitelerindeki personel açığının yüzde 20'lik artışla 9 bin 500'e ulaştığı belirtildi.

    Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada, "2023'te hastanelerimize doğru durdurulması güç bir iflas dalgası geliyor." ifadesini kullandı.

    Almanya da bazı hastaneler iflas eşiğinde #1

    "Artık sürpriz kapanışları kaldıramayız"

    Kovid-19 salgınının ülke çapında güçlü bir hastane sistemine sahip olmaları gerektiğini gösterdiğini belirten Gass, "Artık sürpriz kapanışları kaldıramayız." uyarısında bulundu.

    Almanya da bazı hastaneler iflas eşiğinde #2


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