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    Almanya’da, belediye otobüsü iş yerlerine daldı

    Kontrolden çıkan belediye otobüsü, bir taksiye çarpmasının ardından alışveriş merkezindeki iş yerlerine girdi. Biri hamile, 5 kişi yaralandı.
    • 21.11.2022 - 16:24
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    Almanya’da, belediye otobüsü iş yerlerine daldı

    Almanya'nın Kuzey-Ren Vesftalya eyaletine bağlı Sankt Augustin kentinde, belediyeye ait bir yolcu otobüsü kontrolden çıkıp önce taksiye çarptı, ardından alışveriş merkezindeki iş yerlerine daldı.

    Kaza sonucunda biri hamile kadın olmak üzere 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

    Otobüs kullanılamaz hale geldi

    Kaza neticesinde otobüs kullanılamaz hale geldi, 5 dükkan hasar aldı. İHA’nın haberine göre; yetkililer, müşterilerin dükkanda olmaması nedeniyle büyük bir facianın önüne geçildiğini ifade ederek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    Kaza sonrası olay yerine gelen Sankt Augustin Belediye Başkanı Max Leitterstorf, yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

    Almanya’da, belediye otobüsü iş yerlerine daldı #1

    Almanya’da, belediye otobüsü iş yerlerine daldı #2

    Almanya’da, belediye otobüsü iş yerlerine daldı #3

    Almanya’da, belediye otobüsü iş yerlerine daldı #4

    Almanya’da, belediye otobüsü iş yerlerine daldı #5


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