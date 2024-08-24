Almanya’da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı
AA

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Solingen kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaşandı.

İNSANLARI RASTGELE BIÇAKLADI

Alman basınında yer alan haberlere göre şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı.

Haberde, saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 6’sı ağır 7 kişinin yaralandığı aktartılarak, polisin halktan şehir merkezini terk etmelerini istediği kaydedildi.

SALDIRAN YAKALANAMADI

Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Alman Haber Ajansı DPA’nın da polis çevrelerine dayandırdığı haberde, şüphelinin henüz yakalanmadığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)