Almanya’da bir günde rekor sayıda koronavirüs aşısı yapıldı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında devam eden aşı çalışmalarında, bir gün içinde 1 milyonun üzerinde kişiye aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Spahn, bu sayının rekor olduğunu ifade etti.

Almanya’da koronavirüs ile mücadele kapsamında asılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşılama çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Bir günde 1 milyon 353 bin 453 kişinin aşılandığını belirten Spahn, rekor kırıldığını duyurdu.

Ülkede bir kez aşılananların oranının yüzde 35,9 olduğunu belirten Bakan Spahn, bir kez aşılanan kişi sayısının 38 milyon 646 bin 171 olduğunu ifade etti.

Tamamen aşılanmış kişi sayısının 8 milyon 882 bin 370 olduğunu, bu sayının ülke nüfusunun yüzde 10,6’sına denk geldiğini vurguladı.

VAKA SAYISI 3 MİLYON 557 BİN 40 OLDU

Koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaşan Robert Koch Enstitüsü (RKI), son 24 saatte 11 bin 336 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, toplam vaka sayısı 3 milyon 577 bin 40’a ulaştığını açıkladı.

TOPLAM CAN KAYBI 85 BİN 848’E YÜKSELDİ

Son 24 saatte 190 kişinin hayatını kaybettiği, böylelikle toplam can kaybı sayısının 85 bin 848’e yükseldiği belirtildi.

Saygında hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun 80 yaş ve üstü insanların olduğu ifade edildi.

3 MİLYON 259 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ

Robert Koch Enstitüsü (RKI), 80 yaş üstü 31 bin 337 kadının ve 25 bin 987 erkeğin hayatını kaybettiği, 60 ila 79 yaş grubu arasında ise 8 bin 498 kanının ve 16 bin 278 erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Verilere göre, salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 259 bin kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 232 bin 192 oldu.

58 milyon 93 bin 759 kişiye test yapıldı.