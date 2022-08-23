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- Almanya'da bir kadın, kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaraladı
Almanya'da bir kadın, kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaraladı
Orta yaşlı bir kadın, elindeki kılıca benzeyen kesici alet ile 3 kişiyi yaraladı. Kadın gözaltına alınırken, olayla ilgilisi soruşturma başlatıldı.
- 23.08.2022 - 16:29
Almanya’da, Bayvera eyaletinin Weiden beldesinde orta yaşlı bir kadın, kılıca benzeyen bir nesne ile sokağa çıktı.
Kadın, elindeki kesici alet ile 3 kişiyi yaraladı.
2 yaralı, hastaneye kaldırıldı
Yaralılardan 2’si hastaneye kaldırıldı.Sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Weiden'deki kriminal polisi olay yerinde inceleme yaptı.
Ayrıca görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu.
AA’nın haberine göre; şüpheli kadın polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.