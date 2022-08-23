Almanya'da bir kadın, kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaraladı

Almanya'da bir kadın, kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaraladı

Orta yaşlı bir kadın, elindeki kılıca benzeyen kesici alet ile 3 kişiyi yaraladı. Kadın gözaltına alınırken, olayla ilgilisi soruşturma başlatıldı.

Almanya’da, Bayvera eyaletinin Weiden beldesinde orta yaşlı bir kadın, kılıca benzeyen bir nesne ile sokağa çıktı.

Kadın, elindeki kesici alet ile 3 kişiyi yaraladı.

2 yaralı, hastaneye kaldırıldı

Yaralılardan 2’si hastaneye kaldırıldı.Sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Weiden'deki kriminal polisi olay yerinde inceleme yaptı.

Ayrıca görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu.

AA’nın haberine göre; şüpheli kadın polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.