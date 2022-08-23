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    Almanya'da bir kadın, kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaraladı

    Orta yaşlı bir kadın, elindeki kılıca benzeyen kesici alet ile 3 kişiyi yaraladı. Kadın gözaltına alınırken, olayla ilgilisi soruşturma başlatıldı.
    • 23.08.2022 - 16:29
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    Almanya'da bir kadın, kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaraladı

    Almanya’da, Bayvera eyaletinin Weiden beldesinde orta yaşlı bir kadın, kılıca benzeyen bir nesne ile sokağa çıktı.

    Kadın, elindeki kesici alet ile 3 kişiyi yaraladı.

    2 yaralı, hastaneye kaldırıldı

    Yaralılardan 2’si hastaneye kaldırıldı.Sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Weiden'deki kriminal polisi olay yerinde inceleme yaptı.

    Ayrıca görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu.

    Almanya da bir kadın, kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaraladı #1

    AA’nın haberine göre; şüpheli kadın polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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