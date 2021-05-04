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    Almanya'da bir kişiye 5 doz koronavirüs aşısı yapıldı

    Aşılama kampanyasında yanlışlıkla 5 doz BioNTech-Pfizer aşısı uygulanan kişi hastaneye kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 10:14
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    Almanya'da bir kişiye 5 doz koronavirüs aşısı yapıldı

    Koronavirüs salgınına karşı aşılamanın devam ettiği Almanya'da, aşı yaptıran bir kişi üzerinde yanlışlığa imza atıldı.

    Uygulanması gereken 1 doz aşı yerine 5 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

    ŞİŞELER KARIŞTIRILDI

    Schwerins Volkszeitung gazetesinin haberine göre, hatanın farkına varılmasının ardından söz konusu kişi hastanede müşahade altına alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Almanya'nın Schwerin şehrinde yaşanan hatanın, "kullanmadan önce sulandırılarak seyreltilmiş aşı şişeleriyle, seyreltilmemiş şişelerin karıştırılmasından kaynaklandığı" kaydedildi.

    Almanya da bir kişiye 5 doz koronavirüs aşısı yapıldı #1

    5 DOZ AŞI SEYRELTİLİYOR

    ABD merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının bulunduğu şişelerde 5 dozluk aşı yer alıyor.

    Her bir doz aşının, uygulanmadan önce sulandırılarak seyreltildiği bildirildi.

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