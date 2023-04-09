Almanya'da büyük yangın: Tren seferleri iptal edildi Depolama tesisinde çıkan yangın sonucunda 140 kişi bölgeden tahliye edilirken, güvenlik önlemleri kapsamında tren seferleri de iptal edildi.

İHA

Almanya Hamburg'ta yangın paniği yaşandı.

Çoğunlukla Afganların ve Türklerin ikinci el eşya sattıkları iş yerlerinin bulunduğu Billstr Caddesi'ndeki bir depolama tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Küçük bir yangın olarak nitelendirilen olay, dumanların gökyüzünü kaplamasının ardından büyüdü.

Çevre semtlerde yaşayan insanların cep telefonlarına acil durum mesajı gönderilerek evlerinden çıkmamaları, ayrıca camları ve klimaları açmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Dumanlar rüzgarın etkisiyle 3-4 kilometre mesafedeki şehir merkezine doğru ilerledi.

140 kişi tahliye edildi

Polis, zehirli gaz ihtimaline karşı en az 140 kişiyi bölgeden tahliye etti. Olay yerinde görev yapan polis ve itfaiye ekipleri de özel maskeler taktı.

Tren seferleri iptal edildi

Hamburg itfaiyesi, Rothenburgsort Mahallesi'nde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. S21 tren istasyonu tedbirler çerçevesinde kapatılırken, bu istasyondan geçecek tren seferleri de iptal edildi.