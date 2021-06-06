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Almanya'da cadde ve sokaklar şiddetli yağış nedeni ile sular altında kaldı

Almanya'da cadde ve sokaklar şiddetli yağış nedeni ile sular altında kaldı

Etkili olan sağanak yağış maddi hasara neden oldu. Birçok cadde ve otoyol ulaşıma kapatıldı.