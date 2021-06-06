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- Almanya'da cadde ve sokaklar şiddetli yağış nedeni ile sular altında kaldı
Almanya'da cadde ve sokaklar şiddetli yağış nedeni ile sular altında kaldı
- AA
- 06.06.2021 - 17:40
- Güncelleme : 06.06.2021 - 17:45
Almanya’nın birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Baden-Württemberg, Saksonya, Aşağı Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde yaşanan yağışlar nedeni ile su baskınları oluştu.
Thüringen eyaletinde Erfurt kent yakınlarındaki Gierstaedt kasabası sular altında kaldı. Bu bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
EVLER, BAHÇELER VE GARAJLAR GÖL OLDU
Wutha-Farnroda bölgesindeki Mosbach kentinde ise evler, bahçeler ve garajlar göl oldu.
Araçlar sürüklenirken, vatandaşları kurtarabilmek için itfaiye ekipleri seferber oldu.
ALT GEÇİT SULAR ALTINDA KALDI
Aşağı Saksonya eyaletinin Laatzen kentinde bir alt geçit sular altında kaldı.
Burada mahsur kalan 82 yaşındaki kadın kurtarıldı.
Baden-Württeberg eyaletinde Stuttgart ana tren garını basan suların yüksekliği 30 santimetreyi buldu.
Almanya'da cadde ve sokaklar şiddetli yağış nedeni ile sular altında kaldı VİDEO
ÇOK SAYIDA KAZA MEYDANA GELDİ
Stuttgart kentinde bulunan şantiyedeki iskelenin yıkılması sonucu 65 yaşındaki bir işçi hayatını kaybetti.
Fulda şehri çevresinde otoyolları su basınca çok sayıda kaza meydana geldi.
MADDİ HASARA NEDEN OLDU
Ülke genelinde etkili olan yağış, maddi hasara sebep oldu.
Çok sayıda cadde ve otoyol ulaşıma kapandı.
Alman Meteoroloji Dairesi, gelecek günlerde özellikle ülkenin güney kesimlerde yoğun yağışların devam edeceği uyarısı yapıldı.