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    Almanya'da camiye boyalı saldırı gerçekleştirildi

    Kassel kentinde bulunan Ahmet Yesevi Camisi'ne, kimliği bilinmeyen şahıslar tarafından boyalı saldırı düzenlendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, sık sık PKK saldırıları yaşadıklarını vurguladı.
    • 20.05.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 10:06
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    Almanya'da camiye boyalı saldırı gerçekleştirildi

    Almanya’da, Müslümanları hedef alan ırkçı saldırılar artarak devam ediyor…

    Hessen eyaletinin Kassel kentinde, bir camiye daha saldırı gerçekleştirildi.

    İHA’nın haberine göre; Avrupa Türk İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camisi'ne, kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi.

    Kamera görüntüleri polise teslim edildi

    Cami yetkilileri, sabah saatlerinde duvarların boyandığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi.

    Güvenlik kameralarının görüntüleri, polis ekiplerine teslim edildi.

    Türk vatandaşları PKK saldırılarından şikayetçi

    Türk vatandaşları, faillerin yakalanmasını istediklerini belirtirken, Kassel kentindeki camilere ve Türk kuruluşlarına geçmişte de terör örgütü PKK tarafından saldırılar gerçekleştirildiğini, saldırıların son bulmasını istediklerini dile getirdi.

    Almanya da camiye boyalı saldırı gerçekleştirildi #1

    Almanya da camiye boyalı saldırı gerçekleştirildi #2

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