Almanya'da camiye boyalı saldırı gerçekleştirildi

Kassel kentinde bulunan Ahmet Yesevi Camisi'ne, kimliği bilinmeyen şahıslar tarafından boyalı saldırı düzenlendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, sık sık PKK saldırıları yaşadıklarını vurguladı.

Almanya’da, Müslümanları hedef alan ırkçı saldırılar artarak devam ediyor…

Hessen eyaletinin Kassel kentinde, bir camiye daha saldırı gerçekleştirildi.

İHA’nın haberine göre; Avrupa Türk İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camisi'ne, kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi.

Kamera görüntüleri polise teslim edildi

Cami yetkilileri, sabah saatlerinde duvarların boyandığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi.

Güvenlik kameralarının görüntüleri, polis ekiplerine teslim edildi.

Türk vatandaşları PKK saldırılarından şikayetçi

Türk vatandaşları, faillerin yakalanmasını istediklerini belirtirken, Kassel kentindeki camilere ve Türk kuruluşlarına geçmişte de terör örgütü PKK tarafından saldırılar gerçekleştirildiğini, saldırıların son bulmasını istediklerini dile getirdi.