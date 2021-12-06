Almanya'da camiye domuz başlı çirkin saldırı

Dortmund kentinde kimliği belirsiz bir kişi, DİTİB'e bağlı Eving Selimiye Camisi'nin kapısına domuz başı astı.

Avrupa'da İslamofobinin yükselişi sürüyor.

Son saldırı Almanya'nın Dortmund kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) Eving Selimiye Camii'ne düzenlendi.

CAMİNİN KAPISINA DOMUZ BAŞI ASTI

Kimliği belirsiz bir kişi caminin kapısına domuz başı astı.

Caminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının "ırkçı ve iğrenç" olduğu vurgulanarak, bu tür saldırıların kendilerini yıldırmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu iğrenç ve tiksindirici hareket yönetim kurulumuzca en güçlü şekilde kınanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

"BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAYA ENGEL OLAMAYACAK"

Yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve aşırı sağcılığın Dortmund ve Eving sakinlerinin barış içinde yaşamalarına engel olamayacağı vurgulanan açıklamada, olay sonrası ziyarete gelen Eving İlçe Belediye Başkanı Oliver Stens ile Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Milletvekili Volkan Baran'a desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Güvenlik kamerasında, sabaha karşı 04.32'de kimliği belirsiz bir kişinin caminin kapısına gelerek domuz başı astığı ve başla fotoğraf çekildiği görülüyor.