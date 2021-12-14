Almanya'da camiye saldırıyla ilgili 11 kişi gözaltında

Almanya'da camiye saldırıyla ilgili 11 kişi gözaltında

Aşırı sol görüşlü grup, camiye saldırı düzenledi. Saldırıda hasar alan camiyle ilgili bazı şüpheliler yakalandı.

Almanya'da camiler saldırıların hedefi olmaya devam ediyor.

Leipzig kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne bir grup tarafından sert cisimler ve havai fişeklerle saldırı düzenlendi.

CAMİDE HASAR OLUŞTU

Aşırı sol görüşlü 100-150 kişilik radikal grubun, dün akşam katıldığı gösteri sonrası camiye düzenlediği saldırının ardından binada hasar oluştu.

"HER YIL BENZER OLAYLARLA KARŞILAŞIYORUZ"

DİTİB Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Ömer Mumcu, camilerine 100-150 kişilik grup tarafından yapılan saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, her yıl benzer hadiselerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

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ALMAN POLİSİNE ÇAĞRI

Saldırıda caminin 4 camının kırıldığını ve binada hasar oluştuğunu ifade eden Mumcu, bu saldırıların son bulması için polisten yardım istediklerini aktardı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Mumcu, grubun camiye ve polise havai fişek atıp küfür ettiğini; saldırıyla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını söyledi.